Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

(Di giovedì 18 luglio 2024)live dellatraoggi, giovedì 18 luglio Non si fermano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza: secondo, infatti, nella sola giornata di ieri l’esercito israeliano avrebbe ucciso oltre 60 persone in cinque bombardamenti effettuati nel giro di poche ore. Intanto, mentre le famiglie degli ostaggi hanno pubblicato le foto di cinque soldatesse ancora in mano adper mettere pressione a Netanyahu, il premier israeliano, pressato anche dal leader dell’opposizione Gantz, non sembrerebbe avere nessuna intenzione di mollare la presa. Netanyahu, infatti, ha affermato che“sta facendo progressi sistematici verso il raggiungimento degli obiettivi della” e con“serve solo più pressione”.