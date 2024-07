Grande Fratello | chi sono i 7 papabili vip della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilanche quest’anno sarà composto da metà concorrenti famosi e metà concorrenti sconosciuti e i nomi – proprio in queste settimane – stanno iniziando a trapelare. Alfonso Signorini, stando alle anticipazioni diramate da Deianira Marzano a Radio Marte, avrebbe deciso di andare sul low cost dato che fra i settevip ne avrebbe chiamati alcuni decisamente fuori dai giri. La vip papabile più famosa dovrebbe essere Nadia Rinaldi, attrice icona degli anni ’80 già in lizza per partecipare alla scorsa. Segue la collega Vera Gemma, vista di recente a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Sempre dal mondorecitazione arriverebbe Jonas Berami, ex volto de Il Segreto, nonché naufrago di Alessia Marcuzzi. Alfonso Signorini sarebbe poi stato convinto a prendere Garance Authié, flirt estivo di Fedez e anche l’ex volto di MasterChef, Federico Chimirri.