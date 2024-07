Giacomo Bozzoli il giallo delle lettere e le confidenze dal carcere | Pensa di uscire presto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bollate (Milano) -continua a dirsi innocente e soprattutto è convinto che la sua detenzione finirà con l’essere più breve di quanto preveda la condanna all’ergastolo, confermata dalla Corte di Cassazione soltanto venti giorni fa, il primo di luglio:a vita per l’omicidio della zio Mario e la distruzione del cadavere, la sera dell’8 ottobre 2015, nella fonderia di famiglia, a Marcheno (Brescia).(che proprio oggi compie 39 anni) confida di ottenere una revisione del processo e spera nella supertestimone (una rappresentante della società austriaca Montanwerke-Brixlegg, specializzata nella lavorazione di materiali ferrosi) e conta di poter usufruire, via via, dei relativi permessi per momentanee uscite dal. In altre parole, spera che la sua detenzione possa avere un termine.