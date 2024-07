Emio non ha più segreti | Il nuovo investigativo di Nintendo proviene dal passato

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ricordate l’episodio dei Simpsons dove si parlava dell’arrivo di Gabbo? Una trovata pubblicitaria per alimentare nei cittadini di Springfield la curiosità, nel cercare di immaginare di cosa potrebbe trattarsi.ha attuato una strategia simile con, diffondendo Teaser, Trailer ed altri dettagli in anticipo, tramite Youtube e social Network, al punto che molti hanno ipotizzato che poteva trattarsi di unepisodio di Eternal Darkenss o altro.è ufficiale: Ecco i primi dettagliha alzato il sipario, svelando che in realtà è un giocodel, tornato a distanza di molti anni, ci stiamo riferendo a: L’uomo che sorride: Famicon Detective Club, in uscita suSwitch il 29 Agosto. Inuno studente viene trovato morto con la testa coperta da un sacchetto di carta, sul quale è disegnata una inquietante faccia che sorride.