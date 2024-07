Dove vedere le Olimpiadi di Parigi 2024 in tv? Come districarsi tra RAI Discovery Sky e DAZN

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lediandranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 luglio, con un paio di giorni di antipasto riservati ad alcune partite di calcio, rugby a 7 e pallamano, oltre che dai ranking round di tiro con l’arco. La capitale della Francia ospiterà i XXXIII Giochi Olimpici, anche se alcune gare si disputeranno lontano dalla Ville Lumiere. Ci aspettano sedici giorni di grandissime emozioni in terra transalpina, con tutti i migliori atleti pronti a fronteggiarsi a viso aperto per ottenere il miglior risultato possibile. Alledisi disputeranno 329 gare da medaglia e dunque verrà assegnato un totale di 329 medaglie d’oro (salvo pari merito). Sabato 10 agosto verranno messi in palio ben 34 titoli, da annotare anche giovedì 8 con 27, domenica 4 con 25, martedì 6 con 24.