Dove mangiare e bere in Maremma | un tour tra arte natura ed enogastronomia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Estate in Toscana: unalla scoperta della. Quando lo scorso autunno la Lonely Planet ha messo tra le mete imperdibili la Toscana, per il suo mix di, cultura,e bon vivre, non ci saremmo forse aspettati un'estate a caccia di vip sulla costa. Eppure a leggere le cronache di questi giorni sembra che in molti si siano dati appuntamento proprio in Toscana, per una volta non solo nel Capoluogo con i suoi monumenti e i grandi hotel, ma anche nelle località marine: la Versilia fa la pdel leone, con Viareggio e Forte dei Marmi che si conferma meta mondanissima, con i suoi storici stabilimenti, i villini Liberty e i ristoranti sulla spiaggiaapprodano supermodel (come Bianca Balti), influencer (come Chiara Ferragni) e tutto un coté di volti noti e seminoti che compaiono a ogni angolo.