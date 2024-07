Cosa aveva cercato su internet prima di sparare a Trump | un' inquietante scoperta su Crooks

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continuano a emergere dettagli inquietanti sul profilo di Thomas, l'autore dell'attentato a Donald, che nel 2022 si era diplomato alla Bethel High School ricevendo perfino un premio da 500 dollari per le sue doti nel campo matematico. Il giovane, 20 anni, ucciso pochi istanti dopo aver aperto il fuoco contro l'ex presidente americano, nei giorni precedenti al fattocondotto numerose ricerche social anche sulla convention dei Dem, prevista a Chicago in agosto. In particolare,, secondo il New York Timesutilizzato i suoi dispositivi elettronici come pc e telefono per cercare fotografie oltre che dianche dell'attuale presidente della Casa Bianca, Joe Biden. Ma non solo: l'attentatoresuanche le date dei discorsi pubblici di Biden.