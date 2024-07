Conference League 2024 2025 secondo turno di qualificazione | tabellone e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ile glideldidella, sorteggiato questa mattina a Nyon dall’Uefa. In attesa dell’ingresso della Fiorentina, che giocherà il playoff che qualifica direttamente per i gironi, c’è un lungo cammino che coinvolge tantissime squadre provenienti da tutti i paesi europei. La terza competizione per importanza, dopo il sorteggio di appena ventiquattrore fa legato al primopreliminare, ora propone già glipotenziali del. Sono in tutto 49 i match previsti: sei per quanto riguarda il percorso Champions, gli altri quarantatré per quel che concerne il percorso principale, sfide di andata e ritorno con andata il 25 luglio e ritorno l’1 agosto. Ecco allora ildelpreliminare di Europa