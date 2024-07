Cobolli-Zhang oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Amburgo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Flaviose la vedrà contro Zhizhennegli ottavi di finale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Esordio laborioso per il giovane capitolino, che al primo turno ha piegato in tre set la resistenza del padrone di casa Daniel Altmaier. Il top quaranta cinese, invece, ha rispettato il pronostico battendo in due parziali il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera a livello di circuito maggiore, conche partirà leggermente favorito sulla base delle quote dei bookmakers. L’asiatico, infatti, si sta rendendo protagonista di un’annata da incorniciare che, tra le altre cose, si è impreziosita grazie ai quarti di finale raggiunti agli Internazionali d’Italia e al penultimo atto conquistato di recente sull’erba di Halle.