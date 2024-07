Che dolce Re Carlo dalla foto spunta il dettaglio Il regalo della nipotina Charlotte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Re, 75 anni, è tornato all’attività pubblica da tre mesi dopo la diagnosi di cancro di gennaio, è affiancatoregina Camilla. Questa mattina il sovrano è uscito in carrozza con la regina Camilla da Buckingham Palace per dirigersi a Westminster, preceduto dalle insegne regali, per il King’s Speech, la solenne inaugurazione di una nuova sessione parlamentare, che quest’anno coincide col passaggio dei poteri post-elettorale al governo laburista di Keir Starmer dopo 14 anni di dominio Tory. La secolare cerimonia è segnata dal rito delle porte chiuse al messo del monarca da parteCamera elettiva dei Comuni (a suggello simbolicosua autonomia) e poi del trasferimento dei deputati in quella dei Lord.