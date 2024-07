Castellone M5s contro il governo | Non è da Paese civile dover aspettare due anni per una visita in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Pensavo che ilavesse capito che una delle prime emergenze di questosono le liste d’attesa, che non fosse possibile fare propaganda sulla pelle delle persone, che il decreto potesse essere la risposta alla frettolosa e scellerata approvazione dell’autonomia differenziata. Ma appena abbiamo avuto a disposizione i testi, abbiamo subito capito che si trattava di una scatola vuota, senza i finanziamenti annunciati in pompa magna in conferenza stampa o il superamento del tetto per l’assunzione del personale. Una scatola riempita di cose che non fanno che peggiorare la situazione, perché si toglie qualsiasi vincolo dillo sul privato convenzionato e si lascia campo libero al precariato del personale sanitario”.