Caso Fernandez Lloris | Euforia non è una scusa Mascherano | Non siamo razzisti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il polverone sollevato da Enzoe il suo coro razzista nei confronti della nazionale francese continua a tenere banco. Mentre la Fifa ha preso atto dell’episodio e il Chelsea ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore, l’ex capitano dei ‘Blues’ Hugoha condannato duramente l’accaduto. “Non importa se sei in un momento diperché hai vinto un trofeo importante – le parole riportate dalla Bbc -, serve più responsabilità quando sei un vincitore. Non vogliamo sentire o vedere certe cose nel calcio, credo e spero si sia trattato di un errore. Tutti li commettiamo e si può imparare da questi. L’Argentina è il volto del calcio, adesso. Se lo meritano per quello che hanno fatto negli ultimi cinque anni. Ma quando si vince bisogna dare l’esempio: è stato un attacco diretto verso il popolo francese, soprattutto per chi ha origini africane”.