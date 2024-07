Calciomercato Avellino rottura con Cionek | offerte da Serie B e C

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilestivo entra sempre più nel vivo e le squadre italiane sono in contatto alla ricerca di affari per la prossima stagione. Un calciatore ancora in grado di imporsi ad alti livelli è Thiago, difensore di grande esperienza e protagonista in Italia con le maglie di Padova, Modena, Palermo, Spal, Reggina e. Il difensore è legato da un altro anno di contratto con l’ma non figura nell’elenco dei convocati per il ritiro per San Gregorio Magno. Il classe 1986 è incon l’ed è alla ricerca di un’altra squadra per la prossima stagione. Il futuro die l’sono sul piede di guerra dopo la mancata convocazione per il ritiro. Le qualità dinon sono assolutamente in discussione: stiamo parlando di un leader dentro e fuori dal campo e di un grandissimo professionista.