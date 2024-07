Banca del Fucino aderisce a Feduf per diffusione cultura del risparmio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) –del, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e alcreata dall’ABI ed entra anche a far parte della nuova Alleanza per l’educazione finanziaria., istituita dall’Associazioneria Italiana (ABI), è una fondazione che mira a diffondere ladele della gestione consapevole delle risorse finanziarie, attraverso iniziative rivolte a scuole, famiglie e cittadini. La partecipazione delladelrappresenta un’importante opportunità per contribuire attivamente a questi obiettivi e per rafforzare il ruolo dellasui suoi territori di riferimento come attore responsabile e attento alle esigenze della comunità.