Avellino | è ufficiale l’ingaggio di Sounas i dettagli dell’accordo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDimitriosè un nuovo giocatore dell’. Il centrocampista greco, arrivato nella serata di mercoledì a San Gregorio Magno, ha siglato un contratto quadriannale con i lupi. Ecco la nota: “LU.S.1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrios. Nato a Chalkidiki (Grecia) il 12 agosto 1994 il centrocampista greco ha firmato con il club un contratto quadriennale. Cresciuto tra le giovanili dell’Aris Salonicco, in carriera ha indossato le maglie del club in cui è cresciuto, Apollon Smyrnis (Grecia), Monopoli, Reggina, Perugia e Catanzaro.