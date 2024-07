Atletica Viola e Alessandro agli Europei allievi Scenderanno in pista con tempi da top five

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) E’ tutto pronto, a Banskà Bystrica, in Slovacchia, per l’inizio dei campionati d’Europa d’leggera della categoria, alias under 18. E pronti sono anche i nostri due portacolori,Canovi (16 anni da poco compiuti) che correrà i 100 metri e la staffetta svedese eCasoni (17 da compiere) che correrà gli 800: entrambi sono tesserati per la Corradini Rubiera, entrambi vantano prestazioni da top. La prima a entrare in lizza è la Canovi, di scena oggi alle 16,38 nella 5ª batteria; alle 20,05 la semifinale, domani alle 21,05 l’eventuale finale. La Canovi, allenata da Loredana Riccardi, ha il quinto tempo d’accredito in 11’’62 e punta alla finale che non sarà facile, visto l’equilibrio che pare regnare tra le prime dieci.