Amazon ha chiuso ' il migliore Prime Day di sempre'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) 'Day 2024' è stato "ildi" secondocon oltre 200 milioni di prodotti venduti in due giorni. Lo annuncia il colosso del commercio online sottolineando che "nel corso dei due giorni di offerte - il 16 e 17 luglio - i clientidi tutto il mondo hanno risparmiato miliardi su prodotti in offerta in tutte le categorie". "Day è stato un grande successo prima di tutto grazie ai milioni di clienti- commenta l'amministratore delegato Doug Herrington - che, a livello globale, hanno scelto di affidarsi ad, ai dipendenti e ai partner logistici e di vendita di tutto il mondo che hanno reso possibile questo evento e le incredibili offerte che lo caratterizzano".