Al via vertice paneuropeo in Gb focus su Ucraina e migranti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ha preso il via, con l'arrivo dei primi leader, ricevuti in una mattinata di sole dal premier britannico, Keir Starmer, il quartodella Comunità Politica Europea (Cpe), forum allargatodi cui fanno parte 47 Paesi del vecchio continente, membri dell'Ue o della Nato e non, compresa la Turchia e varie repubbliche ex sovietiche (dall'al Caucaso) con la sola esclusione di Russia e Bielorussia. L'appuntamento si svolge simbolicamente a Blenheim Palace, dimora storica in Oxfordshire protetta dall'Unesco, appartenuta per circa due secoli alla famiglia Churchill e nella quale nacque Winston Churchill: per l'Italia è presente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.