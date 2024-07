al cambio festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ildà appuntamento questa sera nel centro di Assisi, sul sagrato dell’Abbazia di San Pietro per il concerto del grande James Senese, in tour per la presentazione dal vivo del suo ultimo album d’inediti, “Stiamo cercando il mondo”, oltre ai brani del vasto repertori. Figura di riferimento per intere generazioni di musicisti e protagonista della rivoluzione culturale nota come Neapolitan Power, Senese ha da poco festeggiato il 40° anniversario del suo disco di debutto solista e da oltre 50 anni calca instancabilmente i palchi di tutta Italia, con il suo straordinario talento e la sua inconfondibile attitudine.