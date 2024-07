Abruzzo Fortunato | Due Vincitori Si Aggiudicano 100mila Euro a teste alla Lotteria degli Scontrini

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'Aquila - Due residenti delle province di Chieti e L'Aquila hanno vintociascuno grazie. Anche nel secondo trimestre dell’anno, l'si è visto assegnare una pioggia di. La prima estrazione mensile ha premiato il codiceabbinato a uno scontrino di 54,16per l’acquisto di generi alimentari effettuato in un esercizio della grande distribuzione. La seconda vincita è legata a uno scontrino di 28,12per l’acquisto di prodotti per la pulizia della casa e della persona, anch'esso emesso da un punto vendita della grande distribuzione. I premi sono stati reclamati dai fortunati acquirenti a fine maggio e durante la prima metà di giugno. Per riscuotere il maxipremio, entrambi isi sono recati presso l’Ufficio dei Monopoli per l’, a Pescara.