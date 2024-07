Wta Palermo 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 18 luglio con Bronzetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il, glie l’didel Wta 250 di, torneo in corso di svolgimento sulla terra battuta siciliana, per quanto concerne la giornata di18. L’italiana Luciasfiderà la romena Jaqueline Cristian, testa di serie numero 7, durante la prima serata isolana, mentre Qinwen Zheng tornerà in campo nuovamente nell’ultimo incontro: l’avversaria della campionessa in carica sarà la croata Petra Martic. Di seguito il prospetto dei match di sena aWTA 250(18) CENTER COURT dalle ore 17.30 – Andreeva vs Li a seguire –vs (7) Cristian a seguire – (1) Q. Zheng vs Martic COURT 6 dalle ore 17.30 – Paquet vs Carle Wtadi18conSportFace.