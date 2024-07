Weekend a tema anni Cinquanta con la festa del ’Vintage village’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tutto pronto per la settima edizione delVillage, un Borgo in’: sabato e domenica, infatti, il vecchio incasato di San Benedetto ospiterà lapiù vintage dell’estate. La musica e le iniziative dedicate agliaccenderanno il borgo storico in un magico momento d’incontro per appassionati di un’epoca ispiratrice e per coloro che desiderano immergersi in unapiena di colori e suoni fuori dal comune. Organizzato dalla ‘Seventeen eventi’, con il patrocinio del Comune di San Benedetto, il ‘Vintageaprirà le porte sabato alle 19. I concerti in programma vedranno la partecipazione di alcuni artisti tra i quali Bobby Solo, che proporrà i classici di Elvis Presley, e la band ‘Greg and the rockin’ revenge’, che invece insegue la storia del rock’n’roll raccontata nelle sue molteplici declinazioni: swing, rockabilly, rhythm and blues.