Ursula avanti anche senza i conservatori | rumors alla vigilia dello scrutinio segreto

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non è andato nel migliore dei modi il confronto di ieri mattina tra ieuropei del gruppo Ecr, ai quali appartiene Fdi, edvon der Leyen, candidata a presiedere perla seconda volta la commissione. Al termine del colloquio, durato quasi un'ora e definito «intenso» dall'interessata, nessuno dei ventiquattro eletti di Giorgia si sbilancia in giudizi definitivi. Nulla è deciso, ma l'orientamento, per ora, è di non dare la fiducia all'esponente tedesca del Ppe. Su sicurezza, difesa e politica estera le risposte fornite da von der Leyen sono giudicate «più o meno soddisfacenti», però la carne sul fuoco era tanta e su molte questioni lei è stata definita «evasiva». «Non siamo soddisfatti sulla parte che riguarda il Green Deal e lo siamo solo parzialmente nella parte che riguarda l'immigrazione», spiegano gli europarlamentari di Meloni.