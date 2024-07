UNC | Benevento più cara dell’anno scorso a Caserta si risparmia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA giugno la città italiana in testa alla top 10 delle città più care d’Italia. E’ quanto riferisce l’Unione Nazionale Consumatori che, sulla base dei dati Istat, ha stilato la classifica delle città più care d’Italia in termini di aumento del costo della vita. L’Unc sottolinea che Siena, con l’inflazione più alta pari al +2,6%, registra anche la maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 663 euro. Medaglia d’argento per Pisa, dove il quarto più alto rialzo dei prezzi, +1,6%, determina un incremento di spesa annuo pari a 408 euro a famiglia. Medaglia di bronzo, invece, perche con la seconda maggiore inflazione del Paese, +1,9%, ha una spesa supplementare pari a 406 euro annui per una famiglia media.