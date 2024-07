Un patto col mare per le scuole Piccoli alunni imparano a navigare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’istituto comprensivo "Dante Alighieri" ha stretto uncon il. In collaborazione con la sezione pesarese della Lega Navale, la scuola ha lanciato il corso di vela per i bambini della scuola primaria raccogliendo l’invito del Ministero dell’Istruzione e del merito che da quest’anno ha avviato il ’Piano Estate’ rivolto alleprimarie e secondarie statali e paritarie, con un decreto che finanzia attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. Così, a Baia Flaminia, ventidai 6 ai 10 anni svolgono attività legate alla cultura dele alla vela, accompagnati dalla loro docente (nonché socia di Lega Navale) Roberta Vastano, e dagli istruttori di vela Luciana Forlani e Luca Genga (foto).