Ultima Generazione | Azione a Palazzo Vecchio a Firenze

(Di mercoledì 17 luglio 2024): Tentativo di interruzione del consiglio comunale contro lo sgombero di via degli Incontri. La sindaca Funaro accetta il dialogo. Appuntamento il 22 luglio17/07/2024 – Ieri, martedì 16 luglio, intorno alle 14.00, un gruppo di tre persone aderenti alla campagna “Fondo Ripar” di, ha provato a interrompere il primo consiglio comunale della nuova amministrcomunale guidata da Sara Funaro. Lo scopo era quello di portare la voce delle tante persone che si sentono esclusi dalla “città vetrina” che è diventata, in cui vengono favoriti i fenomeni di gentrific, mentre esperienze di riqualificdal basso vengono bloccati, come è successo di recente in via Incontri, con lo sgombero il 4 luglio dello stabile “Casa Gabriella”.