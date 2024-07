Trump potrebbe subire altri attentati l’allarme dell’intelligence USA che punta il dito contro l’Iran | Pianificano un attacco al tycoon

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’attentato fallito alla vita di Donalddi sabato scorsoessere soltanto il primo di una lunga serie. A sostenerlo è l’intellligence statunitense che, secondo quanto riporta Politico, che ha sentito diverse fonti che hanno chiesto l’anonimato, non esclude la possibilità diattacchiil candidato repubblicano. Secondo quanto riferiscono gli 007 degli USA, a destare preoccupazione è soprattuttoche starebbe pianificando attivamente l’assassinio delper via delle sue posizioni ostili a Teheran. Le stesse fonti sentite dal media statunitense, hanno rivelato che al momento non esiste alcuna indicazione che Thomas Matthew Crooks, l’attentatore che sabato scorso aveva feritoall’orecchio prima di essere abbattuto dall’Fbi, fosse collegato in alcun modo al