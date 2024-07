Temptation Island Francesco Chiofalo annuncia | Io e Drusilla Gucci ci siamo lasciati! Sono successe cose molto gravi e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ha appenato la fine della sua relazione con. L’ex concorrente diha comunicato sui social che lui e l’ex volto de L’Isola dei Famosi non torneranno più insieme. Lo scorso anno, infatti, la coppia aveva attraversato un periodo di crisi decidendo infine di dare una seconda occasione al loro amore. Ecco le parole di: Io eci, definitivamente. Non torneremo mai più insieme. Recentementeche adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni cistati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ciin pessimi rapporti. Quello che posso dire io è che in questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare lee non ho rimpianti.