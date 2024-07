Stele di tubi luci sui costi Intanto arrivano i tiranti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Da oggi dovremo aspettarci un approccio artistico alla viabilità?" La battuta è del consigliere comunale di Fratelli D’Italia, Michele Redaelli, il quale ha pronta una interrogazione consiliare per conoscere il progetto che ha determinato la collocazione, al centro della rotatoria di Largo Madonna di Loreto, de "LaFlaminia", scultura d’arte concettuale di Lamberto Pignotti. Inoltre Redaelli, tra i vari aspetti, non dimentica di chiedere quale sia stato l’impegno economico, affrontato dall’amministrazione comunale, per dotarsi dell’installazione, nobile nei natali perché opera del caposcuola dell’arte "verbovisiva", Pignotti, ma discussa e incompresa da gran parte di cittadini e automobilisti. "L’opera collocata nella rotatoria di Largo Madonna di Loreto fa discutere e genera interrogativi – spiega Redaelli –.