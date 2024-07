Sposa organizza il matrimonio ma il marito non c’è | E’ la seconda volta che arriva da sola all’altare lui valuta la denuncia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un caldo pomeriggio di luglio, nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Martino a Martina Franca, si è consumato un dramma salito alla ribalta delle cronache nazionali. Unaquarantenne, avin un abito bianco ricamato, èta in chiesa per unirsi incon il suo amato: peccato però che non solo non si era presentato nessun invitato, ma neanche lo sposo. Al che, incredula e scon, ha reagito con dignità, dicendo al parroco: “Va bene, se non mi possore allora vado al mare”. Ma cosa ha portato a questo epilogo drammatico? Laavevato tutto nei minimi dettagli: l’abito, i fiori, la sala ricevimenti e persino le bomboniere. Aveva anche informato i suoi padroni di casa dell’imminente, anticipando il suo trasferimento nella nuova casa con il futuro