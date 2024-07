Sport in tv oggi mercoledì 17 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)17, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulla diciassettesima tappa del Tour de France. Siamo nella terza settimana e le Alpi arrivano. Vedremo se il danese Jonas Vingegaard troverà il modo per mettere in difficoltà la Maglia Gialla, Tadej Pogacar. Il duello tra i due assi di questa Grande Boucle emoziona non poco. Da seguire con attenzione anche i Mondiali di softball con le azzurre che si giocano uno storico accesso tra le prima quattro del torneo iridato, affrontando il Canada. In primo piano i tanti tornei di tennis di scena questa settimana, con Luciano Darderi presente negli ottavi di finale ad Amburgo e Fabio Fognini negli ottavi di Gstaad.