Sondaggi elettorali Swg in crescita il centrodestra

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Gli italiani non si fidano né di Biden né di Trump È un buon momento per ilsecondo gli ultimidi Swg. Nel complesso la coalizione di governo cresce dello 0,5%, soprattutto grazie al progresso di Fratelli d’Italia, che sale di quattro decimali arrivando al 29,6%. Era molto tempo che non si portava così vicino alla soglia del 30%. Bene anche Forza Italia, che guadagna lo 0,2% ed è all’8,7%. Assieme a Noi Moderati, all’1% e in discesa di un decimale, è allo stesso livello delle elezioni europee e supera gli alleati leghisti, fermi all’8,4%. All’opposizione c’è un calo per il Pd, che perde lo 0,3% e va al 23%, allontanandosi sempre di più, dunque, dal risultato delle elezioni europee. In ascesa, invece, il Movimento 5 Stelle, che sale dello 0,2%, al 10,8%, sopra il dato delle votazioni di giugno. Ferma al 7%, poi, l’Alleanza Verdi Sinistra.