Processo per il suicidio in cella Tutti assolti | Non era prevedibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Era un giorno di festa l’8 dicembre del 2021. Era il giorno dell’Immacolata. Si sa che in soggetti fragili trascorrere le feste da soli, in ambienti non accoglienti e in compagnia di personaggi discutibili non è il massimo. E c’è chi cede e decide di farla finita. E’ quello che ha fatto quel giorno un giovane detenuto nel carcere di Ascoli che si è impiccato all’interno della sua. Una morte per la quale sono finiti sottola direttrice del carcere, un medico, il comandante del reparto di alta sicurezza 3, l’addetto alla vigilanza, un assistente addetto alla vigilanza. Dovevano rispondere dell’ipotesi di reato di omicidio colposo per non essere riusciti ad evitarlo. Un omesso controllo dal quale sono però statigli operatori del carcere ascolano, difesi dall’avvocato Simone Matraxia.