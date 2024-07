Ponte si ribalta una trivella di 20 metri e crolla sulla strada

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna maxidi 20di altezza e di quasi cento tonnellate si è rovesciata nei pressi del cimitero di, mentre erano in corso le operazioni di carico sul rimorchio. Il macchinario che era in manovra per essere caricato e trasportato altrove, ha perso il bilanciamento e si èto sul lato. Laera in manovra, condotta da un operaio quando si è verificato il crollo. Solo tanta paura per gli operatori che assistevano alle manovre, fortunatamente nessuno di loro è rimasto coinvolto nell’incidente. L'articolo, siunadi 20proviene da Anteprima24.it.