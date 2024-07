Pogacar e i sospetti sul doping il ciclismo è tormentato dai demoni passati non esiste più la gioia senza asterisco L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Quando a Tadejviene chiesto di spiegare il segreto delle sue prestazioni assurde in salita dice che è merito dell’alimentazione. Un classico degli ultimi anni, cui il campione leader del Tour dà un nuovo colore. Dice che quando ha cominciato, sei anni fa, la colazione era un ammasso quasi informe di carboidrati: pasta bianca, riso bianco. Adesso invece viene servita più una colazione più normale, tipo farina d’avena, frittelle o pane, anche le omelette. La Süddeutsche a questo punto lo sfotte: “Ebbene sì: basta pasta quando ti alzi, fai una colazione normale e salirai più velocemente in montagna. Se a qualcun altro viene l’idea di mangiare al mattino un café au lait, due croissant al cioccolato e una baguette con marmellata di fragole fatta in casa, probabilmente sarà inarrestabile”. Ma il tema invece è terribilmente serio.