Pesaro | martellatore la pena Aggredì un papà | condannato a 5 anni per tentato omicidio

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Prese a martellate il direttore del Conad di Fermignano, per una banale lite stradale, e ieri il tribunale di Urbino lo hacon rito abbreviato a 5e 4 mesi di reclusione per. Si è concluso ieri il primo grado della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il 44enne Simone Babbini, di Fermignano, che il 16 ottobre 2023 aveva aggredito Matteo Bastianelli, 47, anche lui del luogo, sposato e con due figli mentre, all’alba, stava andando al lavoro alla circonvallazione. Matteo Bastianelli gli aveva fatto cenno col braccio di rallentare quando Babbini, che stava percorrendo in auto a forte velocità la circonvallazione, tornò indietro cercando di investirlo e poi scese dall’auto con un martello.