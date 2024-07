Perché Twisters non fa riferimento ai cambiamenti climatici? | Non è il suo scopo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 luglio 2024), il sequel del disaster movie del 1996 con Bill Paxton, torna a parlare di uragani in un momento storico in cui le calamità naturali sono all’ordine del giorno, e la discussione sul riscaldamento globale resta sempre sulla bocca di tutti. In un’intervista alla CNN, però, il regista Lee Chung spieganel film non si faccia per nulla cenno aicome possibile spiegazione per il disastro al centro del film. Il motivo è semplice: secondo Chung, un film di intrattenimento deve semplicemente intrattenere, senza farsi carico di velleità sociali I film non sono veicoli per dei messaggi.