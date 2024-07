Nuovo singolo dei Nitidi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da venerdì 19 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “NIÑA”, ildeigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 luglio. “Niña” è brano passionale che esplode in un vortice di ritmi bossa nova, latini, rap e funky, trasportando l’ascoltatore in un’atmosfera calda e coinvolgente. Le strofe, in un intreccio di napoletano e italiano, si alternano ad un ritornello in spagnolo, dipingendo con parole vivaci l’intensità di un amore che travolge ogni confine. La canzone invita a lasciarsi andare in una danza sfrenata che dura tutta la notte, dove il tempo e le circostanze perdono importanza, lasciando spazio solo al desiderio e alla passione. Il ritmo incalzante e le melodie mediterranee conquistano i sensi, mentre il cambio di ritmo nel finale esplode in un funky energico che invita a non fermarsi mai.