Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi Ciò che non è mai accettabile è smettere

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non è un periodo facile per Chiara Ferragni. Anzi. Dopo il pandoro-gate e la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale sta attraversando il periodo più complicato della suaprivata e professionale. È normale, dunque, che alterni momenti di presenza e assenza sui social. Da giorni non pubblicava più nulla su Instagram, né un post né una storia. Il 16 luglio è tornata con una carrellata di immagini da Maratea e una promessa a se stessa: «Ciò che non è mai». Chiara Ferragni condivide il suo nuovo motto.