Napoli Spinazzola fa chiarezza sugli obiettivi | Conte già l’ha detto poi spunta una data

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Durante la conferenza stampa odierna il neo acquisto delLeonardoha parlato di tanti temi. L’ambientamento di Leonardoè stato positivo fin dalle prime battute e il neo acquisto azzurro sembra trovarsi a meraviglia nel modulo di Antonio. Il calciatore è stata una richiesta esplicita del tecnico pugliese e l’ex Roma è pronto a ripagarlo. I primi 45 minuti del test amichevole hanno subito messo in mostra buone cose e l’azzurro ha firmato anche il primo gol. Nel corso della conferenza stampa odiernaha parlato di tanti temi ed ha svelato alcune indicazioni sul reale obiettivo del, l’annuncio disull’obiettivo stagionale Il terzino azzurro ha risposto alle domande dei cronisti e non poteva mancare una domanda riguardo l’obiettivo stagionale, scuo qualificazione in Champions League.