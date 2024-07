L’ex assessore Baldassarri eletta portavoce delle donne democratiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si è tenuta domenica 14 luglio nella sede della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio l’Assemblea provincialeper l’elezione dellaprovinciale. Dalla riunione è risultataElisabetta, consigliera comunale ed exdi Porto San Giorgio. Associata alla candidatura è stata presentata edla listadelegate all’Assemblea Provinciale. Presenti all’assemblea il segretario di federazione Luca Piermartiri e laregionale, Luisa Cecarini. Non sono mancate poi le delegate della provincia di Fermo all’Assemblea Nazionale Anna Morrone e Catia Ciabattoni, oltre che le delegate regionali, Roberta Bonanno, Patrizia Canzonetta (la terza delegata Barbara Toce non era presente per motivazioni personali).