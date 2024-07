L' energia tedesca di Grandland

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024)si rinnova “Totalmente” e nasce sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, specifica per mezzi elettrici. In Opel lo vanno ripetendo da tempo: entro il 2024, tutta la gamma avrebbe avuto almeno una versione elettrica e con la nuova, la previsione è stata rispettata. Look e contenuti, si ispirano alla concept Experimental, presentata all'IAA Mobility di Monaco, che anticipava i nuovi tre pilastri del marchio: design audace, puro ed essenziale; riduzione dell'impronta di CO2; modernitàper proporzioni e soluzioni tecniche, come le sospensioni FSD (Frequency Selective Damping), in grado di assicurare comfort, ma anche tenuta ad alte velocità (non dimentichiamo, che molte autostrade tedesche sono free limits).