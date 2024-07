Laguna di Orbetello allarme caldo Morie di pesci e macchie anossiche estese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024)(Grosseto), 17 luglio 2024 – Ladipresenta un “forte stress dovuto al fortissimodi questi giorni cona ponente e in misura minore a Levante”. Lo ha detto il sindaco del Comune diAndrea Casamenti che ha aggiornato i cittadini sullo stato di salute delladopo le ultimediche sono state registrate. “La situazione è monitorata di continuo - ha aggiunto il primo cittadino - e venerdì 19 luglio, alle 9.30 si terrà la riunione del comitato scientifico per una verifica della situazione che sarà attentamente controllata per tutta la settimana. Ormai da otto stagioni estive ogni luglio siamo praticamente in stato di emergenza e anche questo luglio non è esente da tale situazione”.