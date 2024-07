La preside del Classico in pensione | Ho aperto la porta agli studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Simonetta Bini,del liceoMonti di Cesena, la scuola più antica della provincia, dal 1° settembre andrà inlasciando una scia luminosa e un senso di vuoto per gli insegnanti e gliche l’hanno apprezzata per la preparazione e il tratto umano gentile e accudente. Proveniva dalla dirigenza del liceo linguistico Alpi. Ha insegnato italiano e latino.Bini, che cosa le lasciano gli anni al liceoMonti, ultima tappa del percorso scolastico? "L’esperienza al liceoMonti è stata caratterizzata dal doppio sguardo: mantenere l’ancoraggio alla sua nobile e antica storia educativa – il Monti fu fondato nel 1861 – e accogliere la sfida della modernità con la sua complessità e i suoi chiaroscuri. Questo è stato un aspetto molto stimolante, in cui mi sono sentita coinvolta con il collegio docenti.