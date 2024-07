La pedicure estiva copia alle mani colori french e decori

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Mare, sole, spiaggia e relax. L’estate è iniziata e, come ogni anno, abbiamo pensato a come prepararci in vista delle nostre attesissime vacanze: la crema solare da mettere in valigia, il termo protettore per la nostra chioma e perfino tutti gli essential beauty per ricreare i nostri make up preferiti. Ovviamente, non abbiamo perso tempo nel pensare alla nostracure, trabrillanti e accesi, nail art perlate e al gusto frutta. Ma anche laè importante: le giornate si allungano, le temperature aumentano e così cresce la voglia di svelare un po’ più di sé, a partire destremità. Inferiori. Dallaallo smalto naturale, fino aiintensi e vivaci, ecco foto e idee per laestate 2024.