Johnny Depp arriva a Lajatico fan in delirio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024)(Pisa), 17 luglio 2024 – "Andrea Bocelli 30: The Celebration”:si trasforma in Hollywood, pioggia di stelle fra cui. E il suo arrivo al Teatro del Silenzio, adagiato tra le colline della Valdera, non è sfuggito alle fan assiepate in attesa di vedere il proprio idolo come si vede dai video che circolano sul web. Mercoledì 17 la seconda delle tre serate (il 19 luglio quella conclusiva), con biglietti venduti in quantità nonostante i prezzi molto elevati. Ma l’elenco degli ospiti è impressionante: Will Smith, Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal e Sofia Carson, poi Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Eros Ramazzotti. E anche le stelle della musica lirica Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra. 30.