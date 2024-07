Gestalt | Steam & Cinder è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024), l’atteso RPG d’azione sviluppato da Metamorphosis Games, è orasu. Pubblicato da Fireshine Games e prodotto esecutivamente da Jesse Cox e Brooke “Dodger” Thorne,andimmerge i giocatori in un elaborato mondo alimentato a vapore mentre intraprendono un’avvincente missione per riformare il futuro dell’umanità. Vesti i panni di Aletheia, un Soldato d’élite della Città del Vapore di Canaan, che, brandendo tecnologie da tempo perdute e poteri misteriosi, dovrà distruggere mostri e macchine e scoprire gli antichi segreti che si trovano alle fondamenta di Canaan. Entrate in un mondo di ruggine e rovina, in cui le inimicizie più profonde si infiammano e le minacce represse riemergono, lavorando con alleati vecchi e nuovi per proteggere Canaan e sbloccare il vostro vero potenziale.