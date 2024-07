Francia Le Pen | Siamo in un pantano nessuno può governare E i cittadini sono all’oscuro di tutto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024)nel caos dopo le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal accettate da Emmanuel Macron. Ora il ministro dimissionario garantirà “la gestione degli affari correnti fino alla nomina di un nuovo governo”, scrive l’Eliseo in un comunicato. Ma al momento non se ne vede traccia e lo stesso presidente francese ha fatto capire che questa situazione di incertezza potrebbe “durare un certo tempo”, anche qualche settimana., Le Pen: “nel mezzo di un” “nel mezzo di un”. Così Marine Le Pen ospite di Bfmtv-Rmc, capo del del partito più votato ma fuori dai giochi per il ‘cordone sanitario’ del fronte progressista, che ha messo insieme un’ammucchiata che va dall’estrema sinistra di Mélenchon al partito di Macron.