Crea il caos sotto l’uso di droga e alcol

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In stato di alterazione psicofisica, dopo aver minacciato i carabinieri intervenuti per calmarlo, ne aveva aggredito uno con calci e pugni facendolo finire in ospedale. Per questo motivo un lituano di 26 anni, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio. Il giovane dovrà ora comparire davanti la giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Tutto era iniziato quando i militari dell’Arma erano intervenuti a Porto San Giorgio dopo la telefonata di un passante che aveva notato la presenza del giovane lituano disteso a terra. Al loro arrivo i carabinieri, insieme ai sanitari del 118, avevano cercato di stabilire un contatto con il 26enne, ma questi aveva iniziato a proferire frasi offensive verso di loro.