Corriere dello Sport – tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 2024-07-17 11:26:27 Il: Superata la prima metà del mese di luglio, entra nel vivo la sessione estiva di calciomercato, fra, ufficialità eche potrebbero concludersi nel giro di poche ore. Dalle visite mediche di Morata alle operazioni che coinvolgono Lukaku e Soulé, senza dimenticare quanto sta succedendo nei top campionati europei: segui la giornata in diretta, conle notizie in tempo reale sul– Stadio. 10:45 Bologna, se salta Hummels c’è Rugani Pronto il piano B in casa Bologna, qualora dovesse saltare l’affare Hummels: si lavora al dopo Calafiori, con Rugani che resta tra i nomi sul tacucino di Sartori, insieme a Logan Costa e Bijol dell’Udinese. Il difensore della Juve si trasferirebbe volentieri alla corte di Italiano, potendo giocare nuovamente la Champions League.